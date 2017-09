AVENGER (jetzt: RAGE): Re-Release Info zu

Ich erinnere mich noch gut: Vechelde, Bauwagen. Und AVENGER. Ich hüpfte begeistert über das Stoppelfeld. 1985 müsste das gewesen sein, oder? Am 27. Oktober wird das klassische Teutonen-Metal-Album über Pure Steel auf Vinyl wiederveröffentlicht und dabei mit einigen tollen Ergänzungen als limitiertes Box-Set zu erwerben sein. Darin enthalten ist auch die EP "Depraved To Black", diverse Bonustracks, T-Shirt und Schlüsselband. Die Box wird auf 100 Stück limitiert und ab 13. Oktober vorbestellbar sein. Hier ist die gesamte Trackliste:

"Prayers Of Steel":

Side A

1. Battlefield

2. South Cross Union

3. Prayers Of Steel

4. Halloween

5. Sword Made Of Steel

Side B

6. Faster Than Hell

7. Adoration

8. Rise Of the Creature

9. Bloodlust

10. Assorted By Satan

Side C

1. Battlefield (Demo 2)

2. South Cross Union (Demo 2)

3. Adoration (Demo 2)

4. Bloodlust (Demo 2)

5. Prayers Of Steel (Rehearsal)

6. Seven Gates Of Hell (Rehearsal)

Side D

7. Halloween (Rehearsal)

8. Rise Of The Creature (Rehearsal)

9. Sword Made Of Steel (Rehearsal)

10. Faster Than Hell (Rehearsal)

11. Victim Of Rock (Rehearsal)

12. Assorted By Satan Faster Than Hell (Rehearsal)

Total Playing Time: 88:22 min

"Depraved To Black":

Side A

1. Down To The Bone

2. Depraved To Black

3. Prayers Of Steel (Live)

4. Faster Than Hell (Live)

Side B

5. Faster Than Hell (Demo I)

6. Adoration (Demo I)

7. Destination Day (Demo I)

8. Assorted By Satan (Demo I)

Total Playing Time: 33:44 min



LINE-UP "Prayers Of Steel":

Peter "Peavy" Wagner – vocals, bass

Jochen Schröder – guitars

Alf Meyerratken – guitars

Jörg Michael – drums



LINE-UP: “Depraved To Black:

Peter "Peavy" Wagner – vocals, bass

Jochen Schröder – guitars

Thomas Grüning – guitars

Jörg Michael – drums

Quelle: Pure Steel Redakteur: Frank Jaeger Tags: avenger prayers of steel depraved to black