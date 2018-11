AVERSIONS CROWN & PSYCROPTIC: Europatournee 2019 angekündigt!

Das australische Deathcore-Quartett AVERSIONS CROWN kommt im Februar 2019 mit den Landsleuten PSYCROPTIC auf Co-Headliner Tour nach Europa. Als Support sind WITHIN DESTRUCTION, HADAL MAW und HOLLOW WORLD mit dabei.



Hier die Termine:



AVERSIONS CROWN + PSYCROPTIC

w/ WITHIN DESTRUCTION, HADAL MAW, HOLLOW WORLD



01.02. D Karlsruhe - Weiße Rose

02.02. D Saarbrücken - Garage (Kleiner Klub)

03.02. D Oberhausen - Kulttempel

04.02. UK Birmingham - The Asylum 2

05.02. UK Glasgow - Cathouse

06.02. UK Manchester - Rebellion

07.02. UK Plymouth - The Junction

08.02. UK London - The Dome

09.02. F Savigny-le-Temple - L'Empreinte

10.02. CH Aarau - KiFF

11.02. I Mailand - Circolo Svol

12.02. I Florenz - Cycle Club

13.02. SLO Ljubljana - Orto Bar*

14.02. H Budapest - Dürer Kert

15.02. A Wien - Viper Room

16.02. D Leipzig - Naumanns

17.02. D Berlin - SO36

18.02. D München - Backstage

19.02. CZ Prag - Modrá Vopice

20.02. D Nürnberg - Z-Bau

21.02. D Wiesbaden - Schlachthof

22.02. NL Drachten - Iduna

23.02. B Liege - 6K Fest**

*ohne WITHIN DESTRUCTION

**nur AVERSIONS CROWN & PSYCROPTIC













