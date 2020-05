AVERSIONS CROWN: Was macht Covid-19 mit uns?

Die australischen Metaller haben ein Video veröffentlicht, in dem sie zwei Dinge ansprechen: Ihr am 12. Juni über Nuclear Blast erscheinendes neues Album mit dem Titel "Hell Will Come For Us All" und die Auswirkungen der Pandemie auf die Musikschaffenden:

AVERSIONS CROWN Schlagzeuger Jayden Mason kommentiert: "Es ist im Moment ziemlich schwer, so völlig ohne Timeline im Leben und der Musik. Es ist schwer, einfach aufzustehen, zu üben und motiviert zu sein. Also kann ich es sehr gut verstehen, wenn viele in diesen Zeiten Probleme haben, ihre Motivation zu finden. Es ist nicht gerade leicht für mich, motiviert zu bleiben und zu spielen. Es gibt im Moment einfach nicht wirklich etwas, auf das man hinarbeiten kann. Ich muss mich nicht auf eine Tour vorbereiten, ich habe in dieser Situation keinerlei Zeitdruck. Alles ist geschlossen, dann spielt dein Verstand schon manchmal verrückt. Aber wenn ihr es schafft, das zu überwinden wird alles gleich viel besser."

Musik haben wir auch, hier ist 'Born In The Gutter':

Sänger Tyler Miller kommentiert: "'Born In The Gutter' handelt von der großen Kluft zwischen Arm, Reich und denen, die sich alleingelassen fühlen. Letztendlich zeigt der Song eine harte Realität auf, die in der Natur dieser Welt und den Menschen darin liegt."



Gitarrist Mick Jeffrey fügt hinzu: "Es ist einer der schnelleren, aggressiveren Songs auf dem Album und wir können es nicht erwarten, es live zu spielen."