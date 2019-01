AWAKEN I AM kündigt neue EP an

Die australischen Alternative Rocker werden am 26. April die EP "The Beauty In Tragedy" veröffentlichen, aus der wir bereits den Song 'Indifference' anhören können: Youtube.

Hier ist die ganze Trackliste:

1 - Kin

2 - By Your Side

3 - Dissolution

4 - Indifference

5 - The Stages Of Grief

Das Lied 'Dissolution' ist dabei ein besonderes, denn es ist das letzte, das die Band mit dem kürzlich verstorbenen Connor Verner-Oakley aufgenommen hat.