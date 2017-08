AXEL RUDI PELL: Tour im Frühjahr 2018

Kommentieren

AXEL RUDI PELL ist längst mehr als nur ein etablierter Name im deutschen Rock-Zirkus. Seine breite Fanschar sorgt regelmäßig für gut besuchte Tourneen und hohe Chartplazierungen. Im Frühjahr des nächsten Jahres erscheint sein neues, bisher unbetiteltes Album, welches er natürlich auch auf den Bühnen Deutschlands vorstellen wird. POWERMETAL.de ist stolz, diese Tour in Zusammenarbeit mit Continental Concerts zu präsentieren. An den folgenden Orten macht die Tournee dafür halt:



26.04.2018 - Bochum / Zeche Bochum 27.04.2018 - Saarbrücken / Garage Saarbrücken 28.04.2018 - Aschaffenburg / Colos-Saal Aschaffenburg 29.04.2018 - Nürnberg / Der Hirsch 01.05.2018 - München / Backstage München 02.05.2018 - Ludwigsburg / Rockfabrik 04.05.2018 - Weert (NL) / Muziekcentrum De Bosuil 05.05.2018 - Erfurt / Museumskeller und HsD Erfurt 06.05.2018 - Bochum / Zeche Bochum 08.05.2018 - Berlin / Huxleys Neue Welt 09.05.2018 - Hamburg / Grosse Freiheit 36 10.05.2018 - Göteborg (SE) / Sticky Fingers 11.05.2018 - Kopervik (NO) / Karmøygeddon Metal Festival 13.05.2018 - Stockholm (SE) / Fryshuset Klubben/ Arenan



Bis dahin könnt ihr euch mit dem Video des Songs 'Love's Holding On' trösten, dass ein Duett mit Bonnie Tyler bereithält.