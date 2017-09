Die auf 200 Stück limitierte Doppel-Vinyl-Ausgabe des AXEMASTER-Albums "Blessing In The Sky" wird am 6. Oktober veröffentlicht werden und kann ab jetzt im Pure Steel-Shop vorbestellt werden. Hier ist die Trackliste:

Side A

1. The Prophecy-Golgotha

2. Blood Of The Temple

3. Rock Forever

4. Without A Trace

5. Crusades

Side B

6. Demon Machine

7. The Reaper

8. Slave To The Blade

9. The Predator

10. Naked Eye (Bonustrack)

Side C

1. Heretical Valor (Bonustrack)

2. The Power (Bonustrack)

3. Snake Charmer (Bonustrack)

4. Axemaster (Bonustrack)

5. Phantom Armies (Bonustrack)

Side D

6. Black Dungeons (Bonustrack)

7. Secrets Untold (Bonustrack)

8. False Consciousness (Bonustrack)

9. Full Moon At Dawn (Bonustrack)