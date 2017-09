Am 24. November 2017 wird das neue Album "Crawling Chaos" von AXEMASTER bei Pure Steel auf CD erscheinen.Mittlerweile sind zwei Jahre ins Land gegangen seit "Overture Of Madness", Zeit für zehn neue Lieder der US Amerikaner, die auf diese Namen hören:

1. 10,000 Pound Hammer

2. Crawling Chaos

3. Axes of Evil

4. Flowers for the Dead

5. Mystify the Dream Hypnotic

6. Aldar Rof

7. Shallow Grave

8. Death Before Dishonor

9. Bravado

10. Knight of Pain

Total Playing Time: 43:49 min

Der Vorverkauf beginnt am 10. November 2017.