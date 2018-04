AXE: Noch ein Album, dann ist Schluss!

Wir haben je eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die gute: Die Hard Rocker AXE, die uns zwischen 1979 und 1983 vier großartig Rock-Alben und in den folgenden mittlerweile 35 Jahren noch zwei ebenso starke Ergänzungen mit den Titeln "Five" und "The Crown" geliefert haben, werden uns noch mit einem weiteren Album beglücken. Dieser Longplayer soll Ende 2018 oder im Frühjahr 2019 erscheinen. Das Album hat noch keinen endgültigen Titel, aber der Arbeitstitel lautet "The Final Offering".

Die schlechte Nachricht ist, dass der Titel Programm sein soll. Danach wird AXE zur Ruhe gesetzt werden. Aber wenn die Band das musikalische Niveau der anderen sechs Scheiben wird halten können, wird sie ein absolut brillantes Vermächtnis hinterlassen. Los, jetzt hören wir gleich mal 'Burn The City Down': Youtube.

Das Lied stammt von der DVD, die der2012er Live-Scheibe "Axe Live 2012" beiliegt.

