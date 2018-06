AXMINISTER streamt ganze EP

Bereits am 4. Mai wurde die EP "The Crucible Of Sin" veröffentlicht. Man kann das gute Stück auf der Bandcamp-Seite der Band erwerben. Die EP enthält folgende Stücke:

1. Prey 04:15

2. Salvation 04:16

3. The Trials of Hercules 04:06

4. The Succubus and the Crucible of Sin 05:10

5. Sanctus Equitis Mortis 05:06

Man muss aber nicht die Katze im Sack kaufen, hier kann man erst einmal intensiv reinhören: Youtube.