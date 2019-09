30 Jahre AXXIS! Wow. Das darf man auch mal feiern. Zum Beispiel mit einer Doppel-CD, dachte sich Band und hat ein fettes Paket geschnürt mit diesen Liedern:

CD 1

01. Living in a world

02. Kingdom of the night

03. Never say never

04. Fire and ice

05. Young souls

06. Love is like an ocean

07. The moon

08. Tears of the trees

09. Kings made of steel

10. Save me

11. Touch the rainbow

12. Rolling like thunder



CD 2

01. Ships are sailing

02. Little look back

03. Face to Face

04. Stay don’t leave me

05. Little war

06. Brother moon

07. Waterdrop

08. Ecstasy

09. C’est la vie

10. Just a story

11. Helena

12. The show is over

Der Doppeldecker wird am 15. November erscheinen. Es wird eine CD geben, außerdem ist eine Vinyl-Ausgabe und eine Boxausgabe geplant.

Das Jubiläum muss natürlich auch auf der Bühne gefeiert werden:

30 years of AXXIS Tour

03.10. D - Augsburg / Spectrum

04.10. D - Albstadt / Tropi / Rockin' Autumn

05.10. D - Hamburg / Logo

Special Anniversary Shows

29.11. D – Memmingen / Kaminwerk

29.12. D – Bochum / Zeche