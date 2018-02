AXXIS: Monströser Herbst

Deutschlands Melodic Metal Urgestein AXXIS kündigt einen monströsen Herbst an. Zunächst soll das neue Album "Monster Hero" veröffentlicht werden, bevor es dann im Oktober und November auf gleichnamige Konzertrundreise geht. Hinter dem Albumtitel verbirgt sich wenig subtile Sozial- und Gesellschaftskritik, die bei AXXIS ja schon immer eine gewisse Rolle spielte und so soll es dieses Mal um den Größenwahn in unserer Gesellschaft und bei dem einen oder anderen Regierungschef gehen.

Hier sind schon mal die Tourdaten, sobald es weitere Neuigkeiten gibt, werden wir diese natürlich voller Vorfreude mit euch teilen:

Quelle: Rosenheim Rocks Redakteur: Raphael Päbst Tags: axxis monster hero tour 2018

29.09. Sa Lünen / Heinz-Hilpert Theater (AXXIS Rock Revue)25.10. Do Wuppertal /Haus der Jugend26.10. Fr Burgrieden /Riffelhof27.10. Sa Heidenheim a.d.Brenz / Lokschuppen01.11. Do Frankfurt a.Main / Nachtleben02.11. Fr Soest / Alter Schlachthof03.11. Sa Bremen / Meisenfrei04.11. So Hamburg / Logo08.11. Do Mannheim / MS Connexion Complex09.11. Fr Pirmasens / Quasimodo10.11. Sa Burglengenfeld / VAZ11.11. So Augsburg / Spectrum15.11. Do Nürnberg / Hirsch16.11. Fr München / Strom17.11. Sa CH-Aarburg / Musigburg