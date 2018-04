AXXIS: Neues Album im Oktober, Tourdaten

Ich bin überrascht: AXXIS veröffentlicht bereits seit beinahe drei Jahrzehnten Alben! Wie die Zeit rennt. Jedenfalls wird Album Nummer 14 "Hero" heißen und am 5. Oktober den Weg in die heimischen Lärmbuden finden können. Momentan ist die Band im Studio und legt letzte Hand an die neuen Lieder. Die Band sagt zu "Hero":

"Wir leben in einer Welt voller Superlative – egal ob in der Werbung, in Wahlversprechungen oder sonst wo, alles muss monstergroß oder besonders heldenhaft sein. Dabei gibt es auch einige Staatsführer, die in ihrem Streben mehr "Monster" als "Hero" sind und bei denen die beiden Begriffe eine gefährliche Symbiose eingehen."

Außerdem sind die ersten Tourneedaten bekannt gegeben worden. Im Herbst wird AXXIS sich folgenden Orten einfinden:

Mit DORNENKÖNIG:

25.10. D - Wuppertal / Haus der Jugend

26.10. D - Burgrieden / Riffelhof

27.10. D - Heidenheim a.d.Brenz / Lokschuppen

01.11. D - Frankfurt a.Main / Nachtleben

02.11. D - Soest / Alter Schlachthof

03.11. D - Bremen / Meisenfrei

04.11. D - Hamburg / Logo

Mit RAZZMATTAZZ

08.11. D - Mannheim / MS Connexion Complex

09.11. D - Pirmasens / Quasimodo

10.11. D - Burglengenfeld / VAZ

11.11. D - Augsburg / Spectrum

15.11. D - Nürnberg / Hirsch

16.11. D - München / Strom

17.11. CH- Aarburg / Musigburg

Am 29. September kann man außerdem im Heinz-Hilpert Theater in Lünen der AXXIS Rock Revue beiwohnen.