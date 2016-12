AXXIS und die

Was immer das eigentlich ist. Rückwärtsgerichtete Revolution? Oder wollen die cleveren Burschen vom Retro-Hype profitieren und locken Altrocker zu melodischem Metal? Wer weiß. Was wir wissen, ist, dass am 24. Februar 2017 das "Retrolution" betitelte Album Nummer 14 aus den Startlöchern kommen wird. Das letzte Album hatte immerhin die höchste Chartplatzierung in der Bandgeschichte verbuchen können, man darf also gespannt sein. Übrigens hat Sänger BernhardWeiß vor einigen Wochen den Kulturpreis der Stadt Lünen erhalten. Eine interssante Wahl und ein Zeichen, dass auch moderne Musik als Kultur ernstgenommen werden sollte.

Übrigens: AXXIS auf Konserve ist gut, live ist aber noch besser. Und deshalb ist dei Band auch gleich nach dem Release auf einer ausgedehnten Tour, bei der sie sich ungefähr an jeder zweiten Steckdose einstöpseln. Sehr lobenswert, da könnte man fast auf die Idee kommen, sie mehr als einmal anzusehen (Burgrieden und Augsburg sind 30 Minuten von mir entfernt, München 60 Minuten - wo sieht man sich?).

Tourtermine:

15.03.2017 Aschaffenburg, Colos-Saal

16.03.2017 Siegburg, Kubana

17.03.2017 Essen, Turock

18.03.2017 Mannheim, 7er

19.03.2017 Bruchsal, Fabrik

23.03.2017 München, Backstage

24.03.2017 Burgrieden, Riffelhof

25.03.2017 Markneukirchen, Framus & Warwick Music Hall

27.03.2017 Nürnberg, Hirsch

28.03.2017 Augsburg, Spectrum

29.03.2017 AT_Nassfeld, Full Metal Mountain

30.03.2017 AT-Nassfeld, Full Metal Mountain

31.03.2017 Geiselwind, Live Music Hall

01.04.2017 Bad Friedrichshall, Rockfabrik

02.04.2017 Burglengenfeld, VAZ

25.04.2017 Bremen, Meisenfrei

26.04.2017 Berlin, Nuke Club

27.04.2017 Hamburg, Logo