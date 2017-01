AYREON: Neues Album

Am 28.04.2017 veröffentlicht AYREON um Mastermind Arjen Lucassen sein neues Album "The Source"!



Das musikalische Genie, das Mitte der 90er Jahre im Alleingang das Genre der Rockoper wieder zum Leben erweckte, konnte seine Figuren mit einigen der bekanntesten Rock- und Metalsängern besetzen: James LaBrie (DREAM THEATER), Tommy Giles Rogers (BETWEEN THE BURIED AND ME), Simone Simons (EPICA), Mike Mills (TOEHIDER), Floor Jansen (NIGHTWISH), Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN), Michael Eriksen (CIRCUS MAXIMUS), Tobias Sammet (EDGUY, AVANTASIA), Nils K. Rue (PAGANs MIND), Zaher Zorgati (MYRATH), Tommy Karevik (KAMELOT) und Russell Allen (SYMPHONY X). Auch musikalisch wurde er von internationalen Berühmtheiten unterstützt: So sind Paul Gilbert (Mr. Big), Guthrie Govan (The Aristocrats, Asia, Steven Wilson) und Marcel Coenen an der Gitarre sowie Mark Kelly (Marillion) am Keyboard zu hören, während der Ed Warby (u. a. Elegy, Gorefest, Hail Of Bullets) wieder einmal meisterlich das Schlagzeug im Griff hat.



Lucassen selbst hat wie auf seinen Vorgänger-Alben eine Vielzahl von Instrumenten selbst eingespielt.

