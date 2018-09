AYREON: Neues Lyric zu 'Across The Rainbow Bridge' online, Re-Issue von

Bevor am 26. Oktober die üppige Neuauflage von "Into The Electric Castle" in die Läden gewuchtet wird, spendiert uns das Label der von Arjen Lucassen geführten Formation ein neues Lyric-Video zu 'Across The Rainbow Bridge':

Die Neuauflage des Werkes kommt anlässlich des 20. Jubiläums selbstredend auch nicht bloß "einfach so" neu auf den Markt, sondern in mehreren Ausgaben:

The 20th Anniversary Limited Edition Box Set:

gerahmter Relief-Cover

4 CDs: 20th Anniversary Remix + 20th Anniversary Remix Instrumentals

1 DVD: 20th Anniversary 5.1 Remix (+ Dokus)

3 LPs: Gold/Marble-Vinyl (Original Mix) (+ Download-Card für den "20th Anniversary Remix"

von Arjen signiertes Echtheitszertifikat



The 20th Anniversary Earbook :

Hardcover-Book

4 CDs: 20th Anniversary Remix + 20th Anniversary Remix Instrumentals

1 DVD: 20th Anniversary 5.1 Remix (+ Dokus)

von Arjen siginierte Vorbestellungen

und als Vinyl-Ausgabe im Triple-Gatefold-Cover

