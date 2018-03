AYREON: Neues Video aus seinem

Der Prog-Meister fühlt sich bekanntermaßen unwohl, wenn er live auftreten soll, weswegen seine Auftritte dünn gesäht sind Damit man aber dennoch in den Genuss von AYREON live kommen kann, wird am 30. März "Ayreon Universe – Best of Ayreon live" als Dreifach-Vinyl, Doppel-CD, Doppel-DVD, Blu-ray und 5-CD-Earbook erscheinen und Aufnahmen von mehreren Abenden aus Tilburg aus dem September 2017 enthalten. Um uns die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, wurde nun das Video zu 'Valley Of The Queens' veröffentlicht: Youtube .

