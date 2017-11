A PERFECT CIRCLE: Video zu 'The Doomed'

A PERFECT CIRCLE meldet sich nach 14 Jahren mit dem neuen Song 'The Doomed' zurück: KLICK, das neue Album soll bei BMG erscheinen.

Livedaten gibt es auch:

01.-03.06.2018 - Eifel, Nürburgring - Rock am Ring

01.-03.06.2018 - Nürnberg - Rock im Park

17.06.2017 - Berlin - Zitadelle

A PERFECT CIRCLE ist:

Maynard James Keenan (Tool, Puscifer)

Billy Howerdel (Ashes Divide)

James Iha (Tinted Windows, Ex-Smashing Pumpkins)

Jeff Friedl (Puscifer, The Beta Machine)

Matt McJunkins (Eagles Of Death Metal, The Beta Machine)