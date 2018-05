Die amerikanischen Powermetaller A SOUND OF THUNDER veröffentlichen ihr neues Album "It Was Metal" am 15.06.2018 über Mad Neptune Records. Die Band um Sängerin Nina Osegueda, Gitarrist Josh Schwarz, Bassist Jesse Keene und Drummer Chris Haren hat sich einmal mehr etwas besonderes einfallen lassen und veröffentlicht "It Was Metal" als Kombination aus Album und Comic. Während das Album straighteren Metal als zuletzt bietet, gibt es im zugehörigen Comic zu jedem Song des Albums eine Geschichte, geschrieben und gezeichnet von Künstlern, die sonst für Marvel, DC oder Valiant Entertainment arbeiten. Das Album erscheint auf CD, Vinyl und digital und kann nun vorbestellt werden.

Die Tracklist von "It Was Metal" sieht wie folgt aus:

01. Phantom Flight

02. Lifebringer

03. Atlacatl

04. The Crossroads Deal

05. It Was Metal

06. Obsidian & Gold (Desdinova Returns)

07. Second Lives

08. Els Segadors (The Reapers)

09. Tomyris

10. Charles II.

11. Fortress Of The Future Race