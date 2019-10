Aktuelle Tourdaten von ZAUM und DOPELORD

Die kanadische Doomband ZAUM und ihre polnischen Genrekollegen DOPELORD touren ab sofort durch Deutschland und Skandinavien. Hier sind die Termine:



01.11.2019 - Oslo (NO) @ Blitz

02.11.2019 - Bergen (NO) @ Hulen

03.11.2019 - Stavanger (NO) @ Folken

05.11.2019 - Malmö (SE) @ Plan B

06.11.2019 - Stockholm (SE) @ Hus 7

07.11.2019 - Göteborg (SE) @ Hängmatten

08.11.2019 - Aalborg (DK) @ Metal Fest

09.11.2019 - Hamburg (DE) @ Hafenklang

10.11.2019 - Berlin (DE) @ Headz Up Fest

