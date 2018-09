Albert Bell's SACRO SANCTUS: Drittes Album veröffentlicht.

Erneut über Metal On Metal Records kommt dieser Tage der dritte Malteserdoom-Streich von Albert Bell's SACRO SANCTUS in die Läden, der sich der Geschichte der Tempelritter widmet und auf den Titel "Chapter III: Codex Templarum" hört. Erneut begegnen wir charismatischem, finsterem Doom, der immer mal wieder eine gewisse Nähe zum frühen Black Metal der Achtziger, aber ebenso auch zu MOTÖRHEAD aufweist. Musikalische Unterstützung erhält Meister Bell dieses Mal von Steve Lombardo am Schlagzeug und Owen Grech an der Gitarre.

Trackliste:



1. The Widow's Sons

2. Into the Pyre

3. Order of 13

4. To Die for the Cross

5. Warmonger

6. Crown of the Accursed

Part I: The Visitation

Part II: The Exorcism of Raymond De Goth

7. Bannockburn

8. Mater Europa

9. Rosenkreuz

Hörproben gibt es auf Bandcamp, wo auch die Downloads käuflich erworben werden können. Den physischen Release als CD gibt es im Webshop des Labels.