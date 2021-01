Alexi Laiho-Tribute-Video von IMMORTAL GUARDIAN

Wenige Tage nach Bekanntwerden des Todes von CHILDREN OF BODOM-Mastermind Alexi Laiho haben Musiker von IMMORTAL GUARDIAN ein Tribute Video veröffentlicht. Die Band, die sich zu diesem Zweck mit Mary Zimmer (HELION PRIME), Semir Özerkan (OCEAN OF SLUMBER) Und Rex VanCandy zusammengeschlossen hat, performt den namhaften CoB-Song 'Downfall'.

IMMORTAL GUARDIAN-Gitarrist Gabriel Guardian kommentiert: "Dies ist unser Tribute an einen der größten Metal-Gitarristen, der jemals gelebt hat: Alexi Laiho. Dieser Mann hat mich in einer Weise beeinflusst wie sonst niemand. Alexi hat für uns alle die Messlatte gesetzt. Er und Santana sind für alle Zeiten meine zwei Top-Favoriten unter den Gitarristen.(...)Ich bin so traurig zu sehen, dass die Welt eine Gitarrenlegende weniger hat.Seine Musik hat mir durch einige meiner dunkelsten Tage geholfen und mich von da an inspiriert, Metal zu spielen.

Ein großer Dank geht an meine Freunde, die mit mir zusammengearbeitet haben, um dieses Video zu realisieren. Wir sind alle BODOM-Fans und hatten viel Spaß bei dem Video. Wir sind alle so getroffen von der Nachricht und versuchen, damit zurecht zu kommen, indem wir das tun, was wir am besten können, Musik machen. Ich hoffe, wo immer Alexi jetzt ist, er kann das Video hören und die unendliche Liebe spüren, die seine Fans für ihn empfinden. Bis wir uns wiedersehen...R.I.P. Alexi Laiho (Wildchild)"