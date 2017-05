Alice Cooper: Neues Studioalbum

Alice Cooper kündigt weltweites Signing bei earMUSIC an und veröffentlicht neues Studioalbum "Paranormal" am 28. Juli 2017.

earMUSIC freut sich über das weltweite Signing des legendären Schock-Rockers Alice Cooper.

"Paranormal", Alice Coopers neues Studioalbum, sein erstes seit 6 Jahren, erscheint am 28. Juli 2017 als 2CD Digipak, 2LP, Limited Boxset und Digital bei earMUSIC.



Das 12-Song starke Album wurde erneut mit Alice Coopers langjährigem musikalischen Partner Bob Ezrin in Nashville aufgenommen und beinhaltet eine ganz besondere Bonus CD: Ein Mini-Album, das aus drei brandneuen Songs und weiteren sorgfältig ausgewählten Liveaufnahmen besteht. Das Besondere daran: Die neuen Songs wurden gemeinsam mit den Original Alice Cooper-Bandmitgliedern Dennis Dunaway, Drummer Neal Smith und Gitarrist Michael Bruce geschrieben und aufgenommen.



"Paranormal" verspricht eine Rückkehr zu Coopers früherem Garage Rock Sound und überrascht mit legendären Gastmusikern wie Roger Glover (Deep Purple), Billy Gibbons (ZZ Top) und Drummer Larry Mullen Jr. (U2).



Alice Cooper befindet sich in diesem Jahr auf Welttour durch die USA, Europa, Australien sowie Neuseeland. Im August wird die Rocklegende als Headliner auf dem diesjährigen Wacken Open Air-Festival auftreten, bevor er im November im Rahmen seiner Tour nach Deutschland zurückkehren wird.



02.08. Dresden - Junge Garde

18.11. Krefeld - Königspalast

20.11. Aurich - Sparkassen-Arena

21.11. Frankfurt - Jahrhunderthalle

23.11. Berlin - Tempodrom

24.11. Neumarkt - Jurahalle

25.11. Ludwigsburg - MHP Arena

27.11. Wien (AT) - Stadthalle

