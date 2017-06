All-Star-Projekt: Owens, Caffery, Zonder, DiGiorgio

Wie der ehemalige JUDAS PRIEST-, ICED EARTH- und WINTER'S BANE-Sänger Tim "Ripper" Owens in einem Interview dem norwegischen Magazin Metal Express Radio verriet, arbeitet er derzeit zusammen mit SAVATAGE- und TSO-Gitarrist Chris Caffery an einem neuen Album. Caffery hatte bereits 2009 einen Song zu Owens' Soloalbum beigetragen, und damals habe man beschlossen, irgendwann einmal zusammen ein Album zu machen. Nun ist es soweit, und wenig überraschender Weise soll das Album Owens zufolge dann auch wie eine Mischung aus JUDAS PRIEST und SAVATAGE klingen. Kaum war die News aus dem Sack, gab mit Mark Zonder (WARLORD, ex-FATES WARNING) ein weiterer sehr prominenter Musiker über Facebook bekannt, dass die Rhythmusgruppe dieses All-Star-Projekts aus ihm selbst am Drumkit und Bassist Steve DiGiorgio (ex-DEATH, SADUS u.a.) bestehe. An den Reglern sitzt Dickinson-Hausproduzent Roy Z und erscheinen soll das Ganze über Frontiers Records.

