Amanda Somerville's Trillium: Neues Lyric-Video

Am Freitag erschien "Tectonic", das neue Album von AMANDA SOMERVILLE'S TRILLIUM (via Frontiers Music), just wurde mit dem Track 'Full Spead Ahead' ein Lyric Video veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=RGcP4YezIi4

Die Tracklist von "Tectonic" sieht so aus:



01. Time To Shine

02. Stand Up

03. Full Speed Ahead

04. Hit Me

05. Fighting Fate

06. Nocturna

07. Fatal Mistake

08. Shards

09. Cliché Freak Show

10. Eternal Spring