Anneke van Giersbergen kündigt

Im Mai 2018 hat Anneke van Giersbergen, die ehemalige Frontfrau von THE GATHERING, zwei Konzerte mit dem Residentie Orkest The Hague gespielt. Diese Auftritte werden am 16. November als Live-Album in CD- und Doppel-LP-Form veröffentlicht werden und folgende Lieder beinhalten:

1. Feel Alive

2. Amity (originally released by The Gathering)

3. Your Glorious Light Will Shine - Helsinki (originally released by VUUR)

4. Two Souls (originally released by Lorrainville)

5. When I Am laid In Earth (aria by Henry Purcell)

6. Travel (originally released by The Gathering)

7. Zo Lief (unreleased song in Dutch)

8. You Will Never Change

9. Freedom - Rio (originally released by VUUR)

10. Forgotten (originally released by The Gathering)

11. Shores Of India (originally released by The Gentle Storm)