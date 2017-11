Arkham Advertiser Fest startet Vorverkauf

Am 10.02.2018 findet im Magazinkeller Bremen das erste Arkham Advertiser Fest statt. Als Headliner konnten die Veranstalter NOCTE OBDUCTA gewinnen. Weitere Bands sind OPHIS, CTULU, DOOMAS, FUNERAL FUKK und DAMNATION DEFACED.

Der Vorverkauf für die limitierten Tickets ist heute gestartet.

Die Karten erhält man online auf www.human-to-dust.de oder vor Ort bei TWS - Source of Deluge Records in Delmenhorst und bei Hot Shot Records in Bremen. Der Ticketpreis beträgt 18 Euro.