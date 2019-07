Auch in Berlin hat METALLICA wieder für den guten Zweck gespendet.

Im Rahmen des ausverkauften Konzerts am 6.7.19 im Berliner Olympiastadion gab es von METALLICA Spendenschecks für zwei soziale Einrichtungen.



Im Namen ihrer "All With My Hands Foundation" überreichte die Band persönlich Schecks an die GEBEWO (Soziale Dienste Berlin) und die Berliner Obdachlosenhilfe e.V.



Die "Hardwired Tour" führt die Herren u.a. auch noch nach München (23.08.) und Mannheim (25.08.).

