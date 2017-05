Dass eine Metal-CD in die Charts einsteigt ist keine Seltenheit mehr. Die Metal-Fans sind treue Käufer der Tonträger, und davon profitieren einstige Underground-Truppen wie die Amis von FATES WARNING.

Dass eine Live-Scheibe wie "Awaken The Guardian Live" hoch in die Charts klettert, darf dagegen immer noch als ungewöhnlich betrachtet werden. Natürlich spielt der relativ hohe Verkaufspreis (v.a. beim extravaganzen 4-CD+DVD+Blu-Ray+Buch-Boxset) eine Rolle, aber trotzdem: Platz 21 in Deutschland ist eine Hausnummer.

Die Gigs vom Keep It True 2016 und vom Prog Power USA 2016 mit John Arch am Mikro begeisterten Fans auf der ganzen Welt und sind jetzt auch denen zugänglich, die nicht unter den wenigen Auserwählten Karten-Inhabern des KITs waren.

Hier findet ihr die weltweiten Platzierungen:

#21 Top Albums (Germany)

#15 Current Hard Music Albums (USA)

#48 Independent Current Albums (USA)

#195 Top Current Albums (USA)