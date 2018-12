BADEN IN BLUT 2019: Termin und erste Bands!

Das Traditions-Festival in Weil am Rhein wird 2019 am 19. und 20. Juli stattfinden. Die Veranstalter haben auch bereits ein paar fette Bands im Billing, schaut mal hier:

Freitag, 19.7.2019:

ABORTED (BE-Grindcore / Death Metal)

BÖLZER (CH-Death / Black Metal)

+ 2 more bands to be announced



Samstag, 20.7.2019:

WINTERSUN (FI-Symphonic Metal)

SODOM (D-Thrash Metal)

PARASITE INC. (CH-Melodic Death Metal)

BURNING WITCHES (CH-Heavy Metal)

+ 5 more bands to be announced

In den letzten Jahren war das Festival im Vorfeld ausverkauft, also holt euch euer Ticket frühzeitig. Wie wäre es mit jetzt? Und zwar im Webshop der Metal Maniacs, wo es das Freitagsticket für 20 Euro, das Samstagsticket für 48 Euro und vor allem das Ticket für beide Tage für 63 Euro gibt. Mehr Informationen gibt es auf der Festivalwebseite.