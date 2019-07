BAD COMPANY mit Boxset

Gleich sechs Alben der britischen Band, die 1973 vo Mitgliedern von FREE, MOTT THE HOOPLE und KING CRIMSON gegründet wurde und mit dem Debüt sofort die US-Charts eroberte, werden von Rhino Records als Box Set neu veröffentlicht. Diese sechs Alben waren es auch, die zwischen 1974 und 1982 in Originalbesetzung aufgenommen wurden. Es handelt sich um 'Bad Company', 'Straight Shooter', 'Run with the Pack', 'Burnin’ Sky', 'Desolation Angels' und 'Rough Diamonds', die alle von den analogen Bändern neu gemastert worden sind. Erscheinungstermin für das fette Set ist der 2. August.



Quelle: Medienagentur HH Redakteur: Frank Jaeger Tags: bad company straight shooter run with the pack burnin sky desolation angels rough diamonds