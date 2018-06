BAD RELIGION für das Punk In Drublic in Wiesbaden bestätigt

BAD RELIGION wurde soeben als Special Guest für das von NOFX-Frontmann Fat Mike präsentierte Punk In Drublic Festival in Wiesbaden am 23.06. bestätigt. Die Kalifornier, auf deren Label Epitaph dereinst auch die NOFX-Klassiker erschienen, gesellen sich zu einem bereits starken Line-Up aus NOFX, BOYSETSFIRE, THE BRONX, MAD CADDIES und BAD COP / BAD COP. Da die Ankündigung des Special Guests so lange auf sich warten ließ, hat der Schlachthof Wiesbaden als Entschädigung noch einen weiteren Special Guest angekündigt, der in Kürze bekanntgegeben werden soll. Für Punkfans ist das Ding aber jetzt schon ein Muss.

Quelle: Schlachthof Wiesbaden Redakteur: Raphael Päbst Tags: bad religion nofx boysetsfire the bronx mad caddies bad cop bad cop punk in drublic wiesbaden