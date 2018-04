BAD WOLVES: Coverversion von 'Zombie' erfolgreich, TV Auftritt

Am 11. Mai wird das Debüt-Album der irischen BAD WOLVES erscheinen, aber ihre Single, eine Coverversion des Hits 'Zombie' der CRANBERRIES, stieg in die US-amerikanischen Hot 100 Charts ein und wurde in die Playlist der BBC aufgenommen. Das Lied wird auch auf dem Album "Disobey" enthalten sein, doch die Erlöse der Single werden den drei Kindern der kürzlich verstorbenen Sängerin Dolores O’Riordan zugute kommen. Kürzlich trat die Band in einer irischen TV-Show auf, Davon existiert ein Video, das man hier sehen kann: Youtube.

Das Album wird folgende Lieder enthalten:

01. Officer Down

02. Learn To Live

03. No Masters

04. Zombie

05. Run For Your Life

06. Remember When

07. Better The Devil

08. Jesus Slaves

09. Hear Me Now

10. Truth Or Dare

11. The Conversation

12. Shape Shifter

13. Toast To The Ghost