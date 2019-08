BAD WOLVES lässt einen neuen Song hören

Das zweite Album der US-Amerikaner wird "N.A.T.I.O.N." heißen und am 25. Oktober über Eleven Seven Music erscheinen. Aus diesem Werk gibt es nun das Lied 'Killing Me Softly' zu hören: Youtube.

Zu dem Nachfolgealbum zu "Disobey" sagt Sänger Tommy Vext: "Wir haben es verfeinert und eine noch fokussiertere Version unseres Sounds kreiert - Im Grunde genommen ist es so, als ob wir all das, was wir an unserem ersten Album am meisten lieben mit Steroiden übergossen hätten, um eine Achterbahnfahrt emotionaler Erfahrungen zu schaffen."

Schlagzeuger John Boecklin ergänzt: ""N.A.T.I.O.N." ist für uns definitiv ein großer Schritt in die richtige Richtung - wir entwickeln uns konstant weiter. Es ist erst unser zweites Album und ich bin sehr gespannt darauf."