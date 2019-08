Wie berichtet, veröffentlichen die BAD WOLVES ein neues Album, es wird "N.A.T.I.O.N." heißen und im Herbst via Eleven Seven Music veröffentlicht werden. Zu der bereits bekannten Single 'I'll Be There' gibt es nun ein neues Video:

https://www.youtube.com/watch?v=waKvqT9EkKU