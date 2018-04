BAD WOLVES und DIAMANTE: Video zu 'Hear Me Now'

Wenn es bei Liedern, Singles und Videos schon heißt "featuring X" hat eine Veröffentlichung bereits ein Stigma. Zumeist machen das nämlich unsägliche Rapper, Hip Hopper und andere schwer aushaltbare Geräuschansammlugen. Mit dementsprechend gemischten Gefühlen ging ich an das Video zu 'Hear Me Now' von BAD WOLVES, denn auch da heißt es "Feat. DIAMANTE". Was erst klingt wie irgendein Nerver, der einen Song durch blödes Gefasel verunstalten könnte, entpuppt sich aber als junge Dame, die mit einer schönen Stimme zu einem klassischen Duett angetreten ist. Und dabei einen wirklich hübschen Song geholfen hat zu fabrizieren: Youtube.

Ich weiß wirklich nicht, warum man versucht, mich erst so abzuschrecken. Das Album "Disobey" der BAD WOLVES wird übrigens am 11. Mai erscheinen, das Debüt "Volume 1" von DIAMANTE am 15. Juni.