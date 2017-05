BANG YOUR HEAD 2017: Running Order steht!

Hach, es wird Sommer! Muss so sein, denn wenn die Running Order eines unserer liebsten Festivals in der schönen Jahreszeit bekannt gegeben wird, kann die Mischung aus Metal und Sonnenschein - okay, mit gelegentlichem, spontanen Wirbelsturm - nicht fern sein. Wollen wir mal gucken? Na, dann mal los:

Das Warm Up am Mittwoch wird uns schon mal einheizen:

DEATH ANGEL

SANCTUARY

ANGEL DUST

BLOODBOUND

STORMWARRIOR

Donnerstag geht es dann in die Vollen, Headliner wird SAXON sein:

SAXON

SATYRICON

VENOM

SLAUGHTER

ORDEN OGAN

GLORYHAMMER

TOXIK

CRYSTAL VIPER

KILLCODE

wobei es in der Halle auch ein paar starke Acts zu sehen gibt:

SEPULTURA

DENNER/SHERMANN

MÅNEGARM

DEMON

ECLIPSE

Der Freitag ist allerdings noch stärker besetzt mit

VINCE NEIL

ROSE TATTOO

KROKUS

MAGNUM

RIOT V

LEE AARON

STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

BULLET

DEAD LORD

und einem Kontrastprogramm zu dem Hard Rock-Endspurt in der Halle:

ENTOMBED A.D.

ANGELUS APATRIDA

PARAGON

ALMANAC

Den Abschluss macht dann am Samstag dieses Programm:

HAMMERFALL

MICHAEL SCHENKER FEST

KATAKLYSM

DOKKEN

VICIOUS RUMORS

DIAMOND HEAD

RAVEN

VAIN

PARADOX

unterstützt im überdachten Bereich durch

AXXIS

EVIL INVADERS

DISBELIEF

THE UNITY

Wer noch kein Ticket hat, kann sich seine Eintrittskarte für drei Tage Open Air mit Hallensupport auf der Bang Your Head-Webseite für 109 Euro kaufen beziehungsweise 1-Tages-Tickets für 60 Euro.