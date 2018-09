BANG YOUR HEAD 2019: Ross-The-Boss bestätigt

Es geht weiter, Schlag auf Schlag, das "Bang Your Head!!!"-Billing für 2019 nimmt Konturen an. Bestätigt ist seit heute Ross "The Boss" Friedman, den wir alle von MANOWAR kennen, wo er bis zu "Kings Of Metal" (1988) zum Line-up gehörte, und vielen ist er natürlich auch mit seinen anderen Truppen THE DICTATORS, SHAKIN' STEET, MANITOBA'S WILD KINGDOM, BRAIN SURGEONS, DEATHDEALER und THE SPINATRAS begegnet sowie eben auch seit geraumer Zeit mit seiner Soloband ROSS THE BOSS. Beim "Bang Your Head!!!" dürfen wir sicherlich damit rechnen, dass Ross & Co. auch einige MANOWAR-Klassiker zum Besten geben werden.

Bisher fürs "Bang Your Head!!!" vom 11.-13.07.2019(in alphabetischer Reihenfolge):

DARK TRANQUILLITY

KROKUS

ROSS THE BOSS

STORMWARRIOR

VISIONS OF ATLANTIS