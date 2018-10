BANG YOUR HEAD 2019: THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA bestätigt

Eine der Bands der Stunde hat das "Bang Your Head!!!" nun an Land ziehen können. Es handelt sich um die schwedischen Chartstürmer THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA um SOILWORK-Frontmann Björn Strid, die gleichermaßen für Freude bei 80er-AOR-Aficionados und 70er-Hardrockern zu sorgen im Stande sein könnte.



Bisher fürs "Bang Your Head!!!" vom 11.-13.07.2019 bestätigt (in alphabetischer Reihenfolge):

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

FLOTSAM AND JETSAM

KROKUS

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

ROSS THE BOSS

STORMWARRIOR

VISIONS OF ATLANTIS