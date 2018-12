BANG YOUR HEAD Vorweihnachtsfeier wird Tradition

Die Veranstalter des Balinger Festivals haben in diesem Jahr zum zweiten Mal eine schwermetallische Vorweihnachtsfeier mit dem Titel "Crazy X-Mas" veranstaltet. Die Resonanz war so gut, dass Nummer 3 bereits angekündigt wurde, frei nach dem Motto: "Einmal ist keinmal, zweimal ist Tradition!". Am 7. Dezember 2019 wird es daher in der Balinger Messehalle wieder rundgehen, dann unter anderem mit DESTRUCTION und RAGE, zu denen noch vier weitere Bands stoßen werden. Tickets kosten 49 Euro sind bereits im Bang Your Head-Shop erhältlich.

