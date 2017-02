BANG YOUR HEAD: Headliner

Headlineralarm in Balingen. Horst Franz und seine Crew vom BANG YOUR HEAD haben die drei Headliner für die diesjährige Ausgabe vom 13. bis 15 Juli auf dem Messegelände in Balingen präsentiert. Neben VINCE NEIL, der ein spezielles MÖTLEY-CRÜE-SET spielen wird, sind nun mit HAMMERFALL und SAXON auch die beiden anderen Schwergewichte bekannt gegeben worden. Zusätzlich werden VENOM (mit Cronos, La Rage und Danté) im Schwabenland aufschlagen und versprechen ein höllisches Konzert - nichts weniger haben wir auch erwartet.

Das bisherige Line-up sieht wie folgt aus:

AXXIS

CRYSTAL VIPER

DEAD LORD

DIAMOND HEAD

ENTOMBED A.D.

EVIL INVADERS

FIREWIND

GLORYHAMMER

HAMMERFALL

KATAKLYSM

KROKUS

LEE AARON

MANEGARM

ORDEN OGAN

PARADOX

RAVEN

RIOT V

SAXON

SLAUGHTER

STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

THE MICHAEL SCHENKER FEST

TOXIK

TRIBULATION

VENOM

VICIOUS RUMORS

VINCE NEIL (plays Mötley Crüe)

Warm-Up-Show:

ANGEL DUST

BLOODBOUND

DEATH ANGEL

SANCTUARY

STORMWARRIOR