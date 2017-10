BANG YOUR HEAD: Nachschlag

Vom 12. bis 14. Juli 2018 steigt das nächste BANG YOUR HEAD auf dem Messegelände in Balingen. Horst Franz und sein Team feiern "20 Jahre Open-Air". In den letzten Tagen wurden schon die ersten Bands aus dem Sack gelassen, heute schieben die Schwaben noch vier weitere Kapellen hinterher. Neu mit an Bord sind die Iren von PRIMORDIAL, die holländische Death-Metal-Walze von GOD DETHRONED, die NWOBHM-Helden TYGERS OF PAN TANG und die griechisch-deutsche Power-Metal-Kollaboration MYSTIC PROPHECY.

Das aktuelle Zwischenergebnis aus Balingen:

AMARANTHE

AMORPHIS

ECLIPSE

EXODUS

GOD DETHRONED

LOUDNESS

MYSTIC PROPHECY

PRIMORDIAL

REFUGE

TYGERS OF PAN TANG

Quelle: http://www.bang-your-head.de Redakteur: Chris Staubach Tags: bang your head byh amaranthe amorphis eclipse exodus god dethroned loudness mystic prophecy primordial refuge tygers of pan tang