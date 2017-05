BANG YOUR HEAD: Rein, raus

In den letzten Wochen hat es ein paar Veränderungen in Sachen Bands beim diesjährigen BANG YOUR HEAD vom 13. bis 15. Juli auf dem Messegelände in Balingen gegeben.

Folgende Bands sind neu mit an Bord: die Mannen von MAGNUM um Tony Clarkin & Bob Catley, die Spanier ANGELUS APATRIDA, die deutsche Todeswalze DISBELIEF, die Hamburger PARAGON, die Australier von ROSE TATTOO und die amerikanischen Hardrocker DOKKEN.

Leider mussten dafür TRIBULATION ihren geplanten Auftritt in Balingen absagen, da sie derzeit ohne Schlagzeuger dastehen.

Das Team um Horst Franz hat nun auch die Running Order preisgegeben. Seht selbst:

Mittwoch, 12. Juli - Warm-Up-Show:

DEATH ANGEL

SANCTUARY

ANGEL DUST

BLOODBOUND

STORMWARRIOR

Donnerstag, 13. Juli - Festivalbühne:

SAXON

SATYRICON

VENOM

SLAUGHTER

ORDEN OGAN

GLORYHAMMER

TOXIK

CRYSTAL VIPER

KILLCODE

Donnerstag, 13. Juli - Halle:

SEPULTURA

DENNER / SHERMANN

MANEGARM

DEMON

ECLIPSE

Freitag, 14. Juli - Festivalbühne:

VINCE NEIL

ROSE TATTOO

KROKUS

MAGNUM

RIOT V

LEE AARON

STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

BULLET

DEAD LORD

Freitag, 14. Juli - Halle:

ENTOMBED A.D.

ANGELUS APATRIDA

PARAGON

ALMANAC

Samstag, 15. Juli - Festivalbühne:

HAMMERFALL

MICHAEL SCHENKER'S FEST

KATAKLYSM

DOKKEN

VICIOUS RUMORS

DIAMOND HEAD

RAVEN

VAIN

PARADOX

Samstag, 15. Juli - Halle:

AXXIS

EVIL INVADERS

DISBELIEF

THE UNITY