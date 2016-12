BANG YOUR HEAD: Silvesterüberraschungen

Kurz vor der großen Jahresabschlussfeier sind noch einmal drei Bands für das nächste BANG YOUR HEAD vom 13. bis 15. Juli 2017 auf dem Messegelände in Balingen bestätigt worden. Für die Hauptbühne haben die Schwaben die NWOBHM-Helden von DIAMOND HEAD aus dem Hut gezaubert. Die Warm-Up-Show am 12. Juli komplettiert dagegen das Duo von STORMWARRIOR und den reformierten ANGEL DUST. Da haben die Jungs und Mädels um den Festivalverantwortlichen Horst Franz noch einmal ein paar schöne Metal-Böller gezündet.

Das Line-up sieht aktuell wie folgt aus:

AXXIS

CRYSTAL VIPER

DEAD LORD

DIAMOND HEAD

ENTOMBED A.D.

EVIL INVADERS

FIREWIND

GLORYHAMMER

KATAKLYSM

KROKUS

LEE AARON

MANEGARM

ORDEN OGAN

PARADOX

RAVEN

RIOT V

SLAUGHTER

STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

THE MICHAEL SCHENKER FEST

TOXIK

TRIBULATION

VICIOUS RUMORS

VINCE NEIL (plays Mötley Crüe)

Warm-Up-Show:

ANGEL DUST

BLOODBOUND

DEATH ANGEL

SANCTUARY

STORMWARRIOR

