BANG YOUR HEAD: Zugänge

Jetzt wollen die Schwaben es aber wirklich wissen. Einen Tag vor Weihnachten machen Horst Franz und seine Belegschaft noch ein weiteres Türchen auf und präsentieren uns mit der kanadischen AOR-Rockerin LEE AARON, den NWOBHM-Helden STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER und die amerikanischen Thrasher von TOXIK wieder ein bunt gemischtes Nachmittagsprogramm. Das Baby 2017 wächst und gedeiht amtlich, so dass einer amtlichen Sause vom 13. bis 15. Juli auf dem Messegelände in Balingen nichts mehr im Weg stehen sollte. BANG YOUR HEAD!

Das bisherige Line-up liest sich wie folgt:



AXXIS

CRYSTAL VIPER

DEAD LORD

ENTOMBED A.D.

EVIL INVADERS

FIREWIND

GLORYHAMMER

KATAKLYSM

KROKUS

LEE AARON

MANEGARM

ORDEN OGAN

PARADOX

RAVEN

RIOT V

SLAUGHTER

STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

THE MICHAEL SCHENKER FEST

TOXIK

TRIBULATION

VICIOUS RUMORS

VINCE NEIL (plays Mötley Crüe)



Warm-Up-Show:

BLOODBOUND

DEATH ANGEL

SANCTUARY