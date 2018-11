BANG YOUR HEAD!!! - METAL CHURCH bestätigt!

Horst Franz und sein BYH!!!-Team lassen den Worten weiterhin beeindruckende Taten folgen und haben mit METAL CHURCH einen weiteren Hochkaräter an Land gezogen, der in Kürze sein neues Album "Damned If You Do" veröffentlichen wird, das zweite seit der Rückkehr von Kultsänger Mike Howe. Ihr könnt sicher sein, dass Bandgründer Kurdt Vanderhoof zusammen mit Mike und den weiteren Mitstreiten eine feine Klassikerparade aus Seattle-Stahl für euch vom Stapel lassen werden, und wir sind alle schon gespannt, wie sich die neuen Songs ins Set einfügen werden.





Das bisherige Line-up für das "Bang Your Head!!!"-Festival vom 11.-13.07.2019 sieht in alphabetischer Reihenfolgen nun also so aus:

BEAST IN BLACK

CANDLEMASS

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

EKTOMORF

FLOTSAM AND JETSAM

HARDCORE SUPERSTAR

KEEP OF KALESSIN

KROKUS

METAL CHURCH

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

PICTURE

RAM

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

STORMWARRIOR

VENOM INC.