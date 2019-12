BANG YOUR HEAD!!!: BLIZZEN bestätigt

Das Line-up der unter dem Motto "25 & Alive" stattfindenden Jubiläums-Sause des "Bang Your Head!!"-Festivals im nächsten Jahr ist heute erneut um einen jungen, hoffnungsvollen Newcomer aufgestockt worden. Festival-Besucher werden wissen, dass es seit jeher nicht nur Top-Acts in Balingen zu bewundern gibt, sondern auch Nachwuchsbands.

Im nächsten Jahr unter anderem die dem traditionellen Heavy Metal frönenden Burschen von BLIZZEN aus dem Hessischen, die seit 2014 unter diesem Banner aktiv sind und 2016 mit "Genesis Reversed" ihren bislang einzigen Longplayer veröffentlicht haben.

Das bisherige Line-up für das Festival, das vom 16.-18.07.2020 am Messegelände in Balingen über die Bühne(n) gehen wird, sieht daher momentan (in alphabetischer Reihenfolge) folgendermaßen aus:

Donnerstag (in alphabetischer Reihenfolge)

ACE FREHLEY

ANTHEM

BENEDICTION

LEATHERWOLF

RAGE

SAXON

SHAKRA

SPACE CHASER

UNLEASHED

WINTERSTORM

Freitag (in alphabetischer Reihenfolge)

ATLANTEAN KODEX

HEATHEN

KISSIN' DYNAMITE

LEGION OF THE DAMNED

MEMORIAM

MIDNIGHT

PRAYING MANTIS

SKULL FIST

TANKARD

Samstag (in alphabetischer Reihenfolge)

FIFTH ANGEL

HARDCORE SUPERSTAR

LORD VIGO

NIGHT DEMON

ONSLAUGHT

RIOT V

Quelle: www.bang-your-head.de Redakteur: Walter Scheurer Tags: blizzen bang your head