BANG YOUR HEAD!!!: Balingen, Jumpdafuckup!

Seit über zwanzig Jahren sorgt Max Cavalera nun schon für brachiale Sounds mit SOULFLY. Die muss man selbstredend nicht zwingend gutheißen oder mögen, an der Tatsache, dass die Formation live für unglaublich mitreißende, energiegeladene Shows garantiert, ändert das aber auch nichts.

Jede Wette also, dass auch Balingen Kopf steht, wenn Max und seine Kollegen die Bretter entern und zum kollektiven Ausrasten animieren. Da SOULFLY obendrein bislang noch nie beim "Bang Your Head!!!"-Festival zu Gast war, darf die Truppe, die zuletzt für die 2019er Sause auf der schwäbischen Alb bestätigt wurde, also endlich ihr Debüt geben. Und jetzt alle: Balingen, Jumpdafuckup!

Das bisher bestätigte Line-up für das "Bang Your Head!!!"-Festival, das vom 11.-13.07.2019 am Messegelände in Balingen über die Bühne(n) gehen wird, sieht momentan (in alphabetischer Reihenfolge) folgendermaßen aus:

ARMORED SAINT

AUDREY HORNE

BEAST IN BLACK

CANDLEMASS

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

DUST BOLT

EINHERJER

EKTOMORF

ENFORCER

EVERGREY

EXHORDER

FLOTSAM AND JETSAM

HARDCORE SUPERSTAR

KEEP OF KALESSIN

KROKUS

MANTAR

METAL CHURCH

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

PICTURE

RAM

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

SORCERER

SOULFLY

STEEL PANTHER

STORMWARRIOR

VENOM INC.