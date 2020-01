BANG YOUR HEAD!!!: DIAMOND HEAD bestätigt!

Heute wurde mit der NWOBHM-Legende DIAMOND HEAD die nächste Band für das kommende "Bang Your Head!!!"-Festival bestätigt. Die Herrschaften rund um Brian Tatler zählen zu den immer wieder gerne gesehenen Gästen in Balingen und waren zuletzt 2017 auf der schwäbischen Alb zu sehen. Neben diversen Klassikern aus ihrem Repertoire wird DIAMOND HEAD mit Sicherheit auch Tracks des aktuellen Drehers "The Coffin Train" darbieten - ein Grund mehr sich darauf zu freuen!

Das Line-up für das unter dem Motto "25 & Alive" stattfindende Festival, das vom 16.-18.07.2020 am Messegelände in Balingen über die Bühne(n) gehen wird, siehe momentan folgendermaßen aus:

Bands Donnerstag (in alphabetischer Reihenfolge)

ACE FREHLEY

ANGELUS APATRIDA

ANTHEM

BENEDICTION

LEATHERWOLF

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

RAGE

SAXON

SHAKRA

SPACE CHASER

SUICIDAL ANGELS

UNLEASHED

WINTERSTORM

Bands Freitag (in alphabetischer Reihenfolge)

ATLANTEAN KODEX

HEATHEN

KISSIN' DYNAMITE

LEGION OF THE DAMNED

MEMORIAM

MIDNIGHT

PRAYING MANTIS

SKULL FIST

SNAKEBITE

TANKARD

Bands Samstag (in alphabetischer Reihenfolge)

BLIZZEN

FIFTH ANGEL

HARDCORE SUPERSTAR

LORD VIGO

NIGHT DEMON

ONSLAUGHT

RIOT V

THE IRON MAIDENS

VICTORY