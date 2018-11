BANG YOUR HEAD!!!: DUST BOLT bestätigt!

Die Verpflichtung von jungen, hungrigen Bands hat beim "Bang You Head!!!"-Festival ebenso Tradition wie Auftritte von Thrash Metal-Formationen. Mit der aktuellsten Verpflichtung erfüllt man im nächsten Jahr sogar beides auf einmal, schließlich wurde heute mit den Bayern DUST BOLT einer der hoffnungsvollsten Thrash-Newcomer-Acts Europas bestätigt!

Wer diese Jungs schon mal live gesehen, wird wissen, was auf einen zukommt! Mit Sicherheit auch der eine oder andere neue Track des für Jänner 2019 zur Veröffentlichung anstehenden neuen Drehers "Trapped In Chaos".

Das bisherige Line-up für das "Bang Your Head!!!"-Festival vom 11.-13.07.2019 sieht in alphabetischer Reihenfolgen nun also so aus:

BEAST IN BLACK

CANDLEMASS

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

DUST BOLT

EKTOMORF

FLOTSAM AND JETSAM

HARDCORE SUPERSTAR

KEEP OF KALESSIN

KROKUS

METAL CHURCH

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

PICTURE

RAM

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

STORMWARRIOR

VENOM INC.