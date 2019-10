BANG YOUR HEAD!!!: Der

Seit seiner letzten Tournee im Jahr 2009 hat es der gute Mann auf gerade einmal zwei Shows im deutschsprachigen Raum gebracht. Damit ist im nächsten Jahr Schluss, denn die Veranstalter des "Bang Your Head"-Festivals haben für ihre Jubiläums-Sause im nächsten Jahr einen besonders dicken Fisch angeln können.

Die Rede ist von niemand Geringerem als ACE FREHLEY, der sich im nächsten Jahr in Balingen die Ehre geben wird. Ob er bis zum Festival ein neues Studioalbum am Start haben wird, weiß man allerdings noch nicht. Mit Sicherheit aber wird es seine größten Hits zu hören geben, die er wahlweise mit KISS oder als Solo-Künstler aufgenommen hat.Und jetzt ALLE: "Ooh, it's Cold Gin time again"

Das bisherige Line-up für das "Bang Your Head!!!"-Festival, das vom 16. - 18.07.2020 unter dem Motto "25 & Alive" am Messegelände in Balingen über die Bühne(n) gehen wird, sieht momentan (in alphabetischer Reihenfolge) folgendermaßen aus:

ACE FREHLEY

BENEDICTION

HARDCORE SUPERSTAR

HEATHEN

KISSIN' DYNAMITE

LEATHERWOLF

LORD VIGO

MEMORIAM

RAGE

RIOT V

SHAKRA

SKULLFIST

SPACE CHASER

UNLEASHED

TANKARD

WINTERSTORM